Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пхеньян назвал доклад ООН о страдающих детях "наглой ложью"
Власти "спасут" цены на сахар и масло, выделив 9 млрд рублей
Шувалов предложил "переосмыслить" экономику
"Россия - настоящий друг": военная хунта Мьянмы ждёт инвестиций из РФ
Госдеп США попросил Россию "воздержаться от эскалации" в Донбассе
Переговорщики из Киева не поедут в Минск : "виновата" Белоруссия
Удушение Джорджа Флойда назвали "нарушением должностной инструкции"
Число фейковых банков в Интернете возросло втрое за квартал
Подлодка "Белгород" достанется Тихоокеанскому флоту

Готова ли Российская Федерация к войне?

Правда ТВ » Точка зрения

Дипломаты объявили, что отношений нет, военные подтянули живую силу и технику. Неужели война, в которой опять будет участвовать Россия, неизбежна.

Готова ли Российская Федерация к войне?

Об этом в программе "Точка зрения"  расскажет военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

В интернете есть ролики, как Россия на своём юге перемещает военную технику эшелонами и своим ходом.  Заметны приготовления в Крыму. Причём всё делается открыто. Такие же передвижения техники идут и на Украине. 

Владимиру Зеленскому посыпались телефонные звонки из США с заверениями в поддержке. Отметился даже ранее молчавший президент Джо Байден. Сразу после этого Киев затребовал совместные учения с НАТО, а Верховная Рада изменила законодательство, регулирующее призыв на военную службу, обеспечив президенту Украины формальную возможность призвать в течение суток миллион человек, отслуживших в армии.

 В Донецке и Луганске изданы указы о первом в истории Народных республик призыве на военную службу. Пока что призвано четыреста человек на две республики. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Донбасс мы не бросим". Глава МИД Сергей Лавров повторил слова Путина о том, что если Украина решится на конфликт, то потеряет государственность.  Все застыли в напряжённом ожидании.

Можно ли наметившееся противостояние считать неизбежным и назвать локальной или региональной войной или? В чём причины обострения?

  • Чего стоят гарантии Пентагона Зеленскому?
  • Будет ли "закрыто небо" над зоной конфликта?
  • Будет ли это сценарий Грузии 2008 или Крыма 2014 или Владимир Путин сделает неожиданный ход? 
  • Готова ли российское общество к потерям в живой силе?
  • А украинское?  
  • Удастся ли Западу "отсидеться" в сторонке?

Смотрите программу "Точка зрения" с Андреем Кошкиным 06 апреля в социальных сетях YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook на странице "Правды.Ру". Ведёт программу Любовь Степушова. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Любовь Степушова
Последние материалы
Власти "спасут" цены на сахар и масло, выделив 9 млрд рублей
Шувалов предложил "переосмыслить" экономику
"Россия - настоящий друг": военная хунта Мьянмы ждёт инвестиций из РФ
Госдеп США попросил Россию "воздержаться от эскалации" в Донбассе
Переговорщики из Киева не поедут в Минск : "виновата" Белоруссия
Удушение Джорджа Флойда назвали "нарушением должностной инструкции"
Число фейковых банков в Интернете возросло втрое за квартал
Подлодка "Белгород" достанется Тихоокеанскому флоту
Онищенко подозревает фармкомпании в финансировании антипрививочников
Закрывается компания, занимавшаяся космическим туризмом
Популярное
Мир. Новости мира
Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе

Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа Путина Западу.

Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе
"Корону" победит плесень
Правда ТВ
"Корону" победит плесень
Мировая кооперация
Эксперт рассказал, зачем России вторая ветка БАМа
Происшествия
Среди задержанных за голую фотосессию в Дубае россиянок нет
Любовь Степушова Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины Любовь Степушова Игорь Буккер Итальянские святые могли творить чудеса Игорь Буккер Олег Артюков "Дифференциалы приводят к революциям": в "Яблоке" расставили приоритеты Олег Артюков
Мир. Новости мира
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
Новости Украины
Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины
Яков Кедми: "Северный поток - 2" и война в Донбассе
Необычная неделя
Яков Кедми: "Северный поток - 2" и война в Донбассе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников