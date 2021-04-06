Готова ли Российская Федерация к войне?

Дипломаты объявили, что отношений нет, военные подтянули живую силу и технику. Неужели война, в которой опять будет участвовать Россия, неизбежна.

Об этом в программе "Точка зрения" расскажет военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

В интернете есть ролики, как Россия на своём юге перемещает военную технику эшелонами и своим ходом. Заметны приготовления в Крыму. Причём всё делается открыто. Такие же передвижения техники идут и на Украине.

Владимиру Зеленскому посыпались телефонные звонки из США с заверениями в поддержке. Отметился даже ранее молчавший президент Джо Байден. Сразу после этого Киев затребовал совместные учения с НАТО, а Верховная Рада изменила законодательство, регулирующее призыв на военную службу, обеспечив президенту Украины формальную возможность призвать в течение суток миллион человек, отслуживших в армии.

В Донецке и Луганске изданы указы о первом в истории Народных республик призыве на военную службу. Пока что призвано четыреста человек на две республики. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Донбасс мы не бросим". Глава МИД Сергей Лавров повторил слова Путина о том, что если Украина решится на конфликт, то потеряет государственность. Все застыли в напряжённом ожидании.

Можно ли наметившееся противостояние считать неизбежным и назвать локальной или региональной войной или? В чём причины обострения?

Чего стоят гарантии Пентагона Зеленскому?

Будет ли "закрыто небо" над зоной конфликта?

Будет ли это сценарий Грузии 2008 или Крыма 2014 или Владимир Путин сделает неожиданный ход?

Готова ли российское общество к потерям в живой силе?

А украинское?

Удастся ли Западу "отсидеться" в сторонке?

Смотрите программу "Точка зрения" с Андреем Кошкиным 06 апреля в социальных сетях YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook на странице "Правды.Ру". Ведёт программу Любовь Степушова.