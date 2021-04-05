Контрольный выстрел: страсти по "Искандеру"

В Азербайджане, под Гянджой, 15 марта обнаружены обломки ракеты "Искандер". Помимо самого факта использования тяжёлого оружия против мирного города, важно то, что найденные обломки якобы относятся к системе "Искандер-М", которая была поставлена в 2016 году, то есть задолго до 44-дневной войны Армении.

Страсти по Искандеру

Давайте разберёмся, кто стрелял. А может быть, ракету специально подбросили с перебитыми номерами для того, чтобы вызвать конфликт между Москвой и Баку?

Получается, что выстрел был. Месяц назад было непонятное заявление премьер-министра Никола Пашиняна по поводу применения "Искандеров".

Найденная находка серьёзна — ещё в феврале Баку не обладал достоверной информацией об армянских ракетах.

Об этом 26 февраля заявил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сказал, что не обладает информацией об использовании "Искандеров".

Хочется надеяться, что эта провокация не ударит по азербайджано-российским отношениям. В частности, это касается дальнейшего развития российского оборонного экспорта.

Теперь российские специалисты должны исследовать обломки и дать адекватный ответ.

Между тем, встаёт вопрос о дальнейшем владении Арменией оружием массового поражения. Возможно, пришла пора всерьёз обеспокоиться этим арсеналом и поставить его под международный контроль.

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