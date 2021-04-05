PROтуризм: Путешествуем по России. Новинки летнего сезона

В 2020 году по понятным причинам непросто пришлось всем, кто так или иначе связан с туристической отраслью. Но между тем туркомпании, работающие на внутреннем рынке, отмечают, что пандемия для них стала стимулом для развития и даже принесла некоторую пользу.
Алина Ольшанская, основатель проекта и руководитель туроператора "Русский путешественник", автор уникальных автобусных туров, историк, рассказывает, действительно ли ограничения на зарубежные поездки помогли туроператорам по России найти новых клиентов. А также ломает стереотип о том, что автобусные туры — это скучно.
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