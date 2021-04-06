Соль и сахар вызывают удовольствие. Чем заплатим?

Сладкие напитки ухудшают память и способности к обучению у детей. Эту новость скоро в видеостудии "Правды.Ру" прокомментирует врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Ранее учёные установили, что сахар влияет на систему вознаграждения мозга, как и наркотик, высвобождая нейротрансмиттеры — дофамин и опиоиды.

Систему вознаграждения, связанную с чувством удовольствия, можно активировать иначе, посредством общения, узнавания чего-то нового, через интимную близость, но искусственные стимулы порой действуют быстрее и сильнее.

Почему сахар и соль называют "белым ядом"?

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