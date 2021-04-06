Предписания и запреты на Благовещение

Почему на Благовещение запрещено зажигать дома церковные свечи, надевать новую одежду, окрашивать, стричь, мыть и заплетать волосы, пускать в дом незнакомых людей?

О связанных с этим праздником в самый разгар Великого Поста запретах и приметах скоро в видеостудии "Правды.Ру" расскажет священник Русской Православной Церкви, протоиерей, клирик храма Благовещения в Петровском парке в Москве Андрей Спиридонов.

Ежегодно в ночь на 7 апреля Русская православная церковь торжественно отмечает Двунадесятый праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. За девять месяцев до рождения у неё сына Дева Мария получила от архангела Гавриила благую весть об этом.

— Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим, — сказал Архангел. — Да будет мне по слову Твоему, — ответила Мария.

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