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Чем меценатство отличается от спонсорства

Правда ТВ

Гость видеостудии "Правды.Ру" — председатель правления межрегиональной общественной организации "Меценаты Отечества" Сергей Мамонтов. Будем говорить о состоянии меценатства в современной России.

Кроме всего прочего, наш собеседник осветит такие моменты:

  • золотой век меценатства в России: Морозовы, Мамонтов, Щукины, Третьяков, Бахрушина и другие;
  • условия для развития меценатства и связанные с этим проблемы;
  • примеры меценатской деятельности в РФ.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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