Чем меценатство отличается от спонсорства

Гость видеостудии "Правды.Ру" — председатель правления межрегиональной общественной организации "Меценаты Отечества" Сергей Мамонтов. Будем говорить о состоянии меценатства в современной России.
Кроме всего прочего, наш собеседник осветит такие моменты:
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