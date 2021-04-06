Чем меценатство отличается от спонсорства

Гость видеостудии "Правды.Ру" — председатель правления межрегиональной общественной организации "Меценаты Отечества" Сергей Мамонтов. Будем говорить о состоянии меценатства в современной России.

Кроме всего прочего, наш собеседник осветит такие моменты:

золотой век меценатства в России: Морозовы, Мамонтов, Щукины, Третьяков, Бахрушина и другие;

условия для развития меценатства и связанные с этим проблемы;

примеры меценатской деятельности в РФ.

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