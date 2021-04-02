Разговор о главном: СП-2, Донбасс, национализация "оборонки"

В эфире "Правды. Ру" — Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона".
В еженедельном разговоре о главном с главным редактором "Правды.Ру” Инной Новиковой поднимаются следующие темы:
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