"Корону" победит плесень

Биолог, член-корреспондент РАН, профессор кафедры медицины МГУ, кандидат фармацевтических наук Евгений Абизов скоро в видеоэфире "Правды.Ру" пояснит достоинства нового препарата, обладающего сильным противовирусным действием и при этом менее токсичного, чем существующие лекарства против коронавирусной инфекции.

В плесневых грибах рода Aspergillus содержатся вещества, способные останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2, установили российские учёные из Южно-Уральского университета совместно с зарубежными коллегами.

Какие биологические соединения убивают вирус SARS-CoV-2?

Какие изыскания ведутся в этом направлении?

На эти вопросы Игоря Буккера в ближайшее время ответит эксперт.

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