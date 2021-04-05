"Корону" победит плесень

Биолог, член-корреспондент РАН, профессор кафедры медицины МГУ, кандидат фармацевтических наук Евгений Абизов скоро в видеоэфире "Правды.Ру" пояснит достоинства нового препарата, обладающего сильным противовирусным действием и при этом менее токсичного, чем существующие лекарства против коронавирусной инфекции.
В плесневых грибах рода Aspergillus содержатся вещества, способные останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2, установили российские учёные из Южно-Уральского университета совместно с зарубежными коллегами.
На эти вопросы Игоря Буккера в ближайшее время ответит эксперт.
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