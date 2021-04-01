США: в бой идут одни старики!

Месседжи, которые посылает России американский Белый дом, настораживают. Как и предполагали многие эксперты, российско-американские отношения при президенте Байдене всё больше напоминают советско-американские времен "холодной войны".

На кого похож Байден?

С кем из американских президентов того периода можно сравнить Байдена?

Помогут ли первые впечатления и исторические параллели дать достоверный прогноз на перспективу?

Не пришло ли время скорректировать выводы аналитиков, которые те делали в ходе предвыборной кампании?

Настоящее и будущее российско-американских отношений при администрации Байдена в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с президентом Американского университета в Москве, профессором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Эдуардом Лозанским.

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