США: в бой идут одни старики!

Месседжи, которые посылает России американский Белый дом, настораживают. Как и предполагали многие эксперты, российско-американские отношения при президенте Байдене всё больше напоминают советско-американские времен "холодной войны".
Настоящее и будущее российско-американских отношений при администрации Байдена в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с президентом Американского университета в Москве, профессором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Эдуардом Лозанским.
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Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".