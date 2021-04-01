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Регрессологи - шаманы современного общества

Правда ТВ

Психолог, регрессолог, учредитель Ассоциации специалистов в области глубинной памяти и регрессий (АСГПР) Мария Монок рассказала в видеоэфире "Правды.Ру" не только о том, чем занимаются её коллеги, но также о том, как правильно выбрать специалиста в этой области и какие удивительные истории возникают в сознании её пациентов.

Кто такой регрессолог и его отличие от гипнолога?

Собеседница "Правды.Ру" практикует регрессологию (или погружение в прошлые жизни) и занимается этим с начала 1990-х годов. Мария Монок признает, что наука пока не доказала существование прошлой и загробной жизни, однако во всём мире имеется значительное количество свидетельств об этом.

Словно путешествующие по запредельным пространствам шаманы, регрессологи тоже помогают людям заглянуть в свои прошлые жизни, чтобы помочь им справиться с депрессиями, быть честными перед самими собой, и решают многие другие задачи.

Регрессолог отметила: для пациентов чувства важнее разума или веры.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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