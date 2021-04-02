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Как, попарившись, выйти лёгким

Правда ТВ

Банщик Василий Ляхов даст в видеоэфире "Правды.Ру" советы, как действительно ощущать себя лёгким после пара.

Испокон веков известно, что термальные процедуры полезны, к примеру, при простуде и заболеваниях суставов.

  • Какие существуют противопоказания для похода в баню?
  • Как правильно мыться в бане?
  • В чем разница между баней, сауной и хамамом?

Ответы на эти вопросы скоро вы услышите в видеоэфире "Правды.Ру".

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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