Как, попарившись, выйти лёгким

Банщик Василий Ляхов даст в видеоэфире "Правды.Ру" советы, как действительно ощущать себя лёгким после пара.
Испокон веков известно, что термальные процедуры полезны, к примеру, при простуде и заболеваниях суставов.
Ответы на эти вопросы скоро вы услышите в видеоэфире "Правды.Ру".
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