Когда остеохондроз не страшен

Советы по поддержанию в здоровой форме позвоночника, поясницы, спины, шеи и коленных суставов дал в видеоэфире "Правды.Ру" невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Они помогут всем и каждому: одним — восстановить свою прежнюю отличную форму, другим — её не растерять.

Приседания можно делать в любом возрасте, утверждает собеседник "Правды.Ру", главное, это делать правильно.

Прежде всего, знать свои проблемы со здоровьем (если таковые есть).

Далее, следовать базовой форме: ноги на ширине плеч, пятки не отрывать от пола и таз должен быть немного отставлен назад.

Игорь Орлов разъяснил пользу:

различного рода тренажеров — например, инверсионного стола;

езды на велосипеде и плавания в качестве дополнения к обычным приседаниям;

упражнений, необходимых для тех, кто долгое время проводит за компьютером.

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