Когда остеохондроз не страшен

Советы по поддержанию в здоровой форме позвоночника, поясницы, спины, шеи и коленных суставов дал в видеоэфире "Правды.Ру" невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.
Они помогут всем и каждому: одним — восстановить свою прежнюю отличную форму, другим — её не растерять.
Приседания можно делать в любом возрасте, утверждает собеседник "Правды.Ру", главное, это делать правильно.
Игорь Орлов разъяснил пользу:
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