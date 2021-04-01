Регрессолог. как узнать о себе больше

Если вы горите желанием узнать о своей прошлой жизни и реинкарнации или воспользоваться техникой регрессивного гипноза для "личностного роста" в тренингах, значит, беседа с психологом, регрессологом, учредителем Ассоциации специалистов в области глубинной памяти и регрессий (АСГПР) Марией Монок. именно для вас.
Скоро на видеоканале "Правда.Ру"!
Регрессологом называют специалиста (зачастую психолога), который работает с воспоминаниями, позволяющими активировать бессознательные процессы:
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Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".