Россия научилась строить собственные тяжёлые суда-газовозы

Россия развивает техническое сотрудничество с Южной Кореей. Компания DSME из Пусана, строящая тяжёлые суда-газовозы, передала россиянам свой опыт, а теперь поставляет комплектующие.

Россия научилась строить собственные тяжёлые суда-газовозы

Российская судоверфь уже подписала контракт на закупку у Республики Кореи агрегатов и частей более чем на 1,5 млрд долларов. В настоящее время под Владивостоком достраиваются пять судов этого класса. С российской стороны за сделку отвечают "Газпромбанк" и "Роснефть", с корейской — Samsung Heavy Industries.

Перевозка газа морским путем — один из приоритетов освоения крупных арктических российских месторождений. Газовозы ледового класса до сих пор строила только Корея. Благодаря технической кооперации с этой страной теперь технологии есть и у России.

Морской путь используется Китаем для поставки энергоносителей с Ближнего Востока. А Россия диверсифицирует логистическую систему, то есть, помимо магистральных газопроводов, стала еще и второй страной, производящей газовозы для экстремальных условий.

Не так давно КБ "Рубин” также заявило о проекте создания подводного газовоза. Судоверфь "Звезда” теперь загружена заказами. Это важный драйвер экономического развития региона и новый центр притяжения для заказов из-за рубежа.

Обо всем этом в программе "Контрольный выстрел" рассказывает военный эксперт Александр Артамонов.

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