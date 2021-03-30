Чем опасны упражнения с приседанием

Невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов расскажет в видеоэфире о полезном и разрушительном влиянии приседаний для спины, поясницы, осанки, шеи и коленных суставов.

Сколько можно делать приседаний и в каком возрасте?

Можно ли заменить приседания на нечто менее опасное (например, велосипед, тренажер, плавание), но получить долгожданный эффект?

На эти вопросы ответит эксперт.

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