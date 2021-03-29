Автоэксперт раскритиковал новый КоАП

Почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский выступит против статей нового КоАП, касающихся административных нарушений дорожного движения, если их решат принять.

Гаражная амнистия, репрессии против водителей, новые правила сдачи экзаменов на права

В таком виде они представляют собой репрессии против автовладельцев. Об этом эксперт заявил в видеоэфире "Правды.Ру".

Наш собеседник отметил положительную сторону предстоящей гаражной амнистии и раскритиковал Кодекс административных правонарушений (КоАП) в новой редакции, которая может быть принята после подведения итогов единого дня голосования 19 сентября 2021 года. В таком виде КоАП представляет собой чистой воды развод автолюбителей на деньги и попутно грозит драконовскими законами, считает Леонид Ольшанский.

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