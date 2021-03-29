Автоэксперт раскритиковал новый КоАП

Почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский выступит против статей нового КоАП, касающихся административных нарушений дорожного движения, если их решат принять.
В таком виде они представляют собой репрессии против автовладельцев. Об этом эксперт заявил в видеоэфире "Правды.Ру".
Наш собеседник отметил положительную сторону предстоящей гаражной амнистии и раскритиковал Кодекс административных правонарушений (КоАП) в новой редакции, которая может быть принята после подведения итогов единого дня голосования 19 сентября 2021 года. В таком виде КоАП представляет собой чистой воды развод автолюбителей на деньги и попутно грозит драконовскими законами, считает Леонид Ольшанский.
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