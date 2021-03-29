Кто позволил "патриоту" России Белозерцеву грабить народ

С большой долей вероятности, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не последний губернатор в стране, который воспринимает свою должность как возможность заработать.

В программе "Точка зрения" принимает участие генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Уже четверо фигурантов этого дела находятся в СИЗО: сам губернатор, сотрудники представительства области в Москве Федор Федотов и Геннадий Марков и Евгения Шпигель. В деле есть еще два фигуранта: директор ОАО "Фармация" Антон Колосков и предполагаемый взяткодатель экс-сенатор Борис Шпигель, ныне возглавляющий группу фармацевтических компаний "Биотэк".

Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве").

Чуть ранее возбуждения дела против Белозерцева на Ставрополье арестован зампреда правительства Александр Золотарёв. Его коллеги по строительному цеху — бывший министр строительства края Алексей Когарлыцкий и его зам Пётр Кожин — уже взяты ранее.

На Ставрополье давно образовалась группа компаний, связанных госконтрактами с краевым правительством. Такие же претензии к Белозерцеву и его связям с предпринимателями, в частности с Борисом Шпигелем. Следствие заявляет, что глава региона получил от него большую сумму — 31 миллион рублей. Причем известно, что Шпигель — бывший сенатор.

Не случится ли так, что в скором времени мы увидим на Ставрополье Пензенский сценарий? Сенатор — это покупаемая категория законодателей?

После ареста губернатора Белозерцева, СК заявил, что на одном из участков был вброс 662 бюллетеней, при том, что на участке проголосовало всего 204 человека. По данным Коммерсантъ, речь идет о УИК-374, где признаны действительными 866 бюллетеня.

Почему об этом заговорили только сейчас? Где были наблюдатели, хвалёная система контроля ЦИК?

Белозерцев заявил, что во время его работы претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. "И вообще, говорит, я — патриот",- сказал он.

В чём он — российский патриотизм для этих людей?

Картельные сговоры в конечном итоге ведут к повышению цен на рынке, а от этого страдают граждане, можно ли что-нибудь сделать с этим системным для России злом?

Арест Белозерцева — это хороший знак? Он был членом партии "Единая Россия", это дискредитация партии перед выборами?

Почему за Белозерцева не поднялся народ, как за Сергея Фургала в Хабаровском крае?

Следствие считает, что Фургал организовал преступную группу, которая в 2004-2005 годах "для продвижения коммерческих интересов" убила предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушалась на Александра Смольского.

Смотрите 30 марта на Youtube канале "Правды.Ру" программу "Точка зрения" с Дмитрием Журавлёвым, ведущая Любовь Степушова.

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