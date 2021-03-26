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Бросить курить легче, чем вы думали

Правда ТВ

Согласно данным международного исследования, бросить курить можно и нужно в любом возрасте, хотя чем раньше, тем лучше, говорит руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России", кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.

Ищем замену курению

В 1994 году подтвердили, что продолжительность жизни курильщиков, которые бросили дымить в 45 лет, оказалась почти равна долголетию некурящих, а те, кто оставил свою пагубную привычку в 60-65 лет, прожил дольше своих курящих одногодок.

Собеседница "Правды.Ру" отмечает, что в так называемых "лёгких" сигаретах содержится в три раза больше вредных веществ, чем в традиционных. Производители отравы для здоровья не гнушаются при помощи рекламных уловок обманывать потребителей. Как показало исследование, которое было проведено (с довольно ограниченным количестве опрошенных) в американском штате Пенсильвания, примерно 24% людей бросили курить во время пандемии коронавирусной инфекции.

Эксперт делится секретом, как навсегда избавиться от вредной привычки. Как правило, это довольно просто и не потребует дополнительных затрат. Главное, признать курение проблемой и поэтапно её решать.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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