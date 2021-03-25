Юрий Кузнецов-Таёжный: "Я не играл Михаила Круга — я жил им"

В "Творческой гостиной" "Правды.Ру" — певец, автор песен, продюсер, актёр Юрий Кузнецов-Таёжный.
Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина.
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Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.