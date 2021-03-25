Юрий Кузнецов-Таёжный: "Я не играл Михаила Круга — я жил им"

В "Творческой гостиной" "Правды.Ру" — певец, автор песен, продюсер, актёр Юрий Кузнецов-Таёжный.

Я не играл Михаила Круга – я жил им

Почему артист был утверждён на роль короля русского шансона в телесериале "Легенды о Круге" только с третьего раза?

Как отнеслась к съёмкам фильма вдова шансонье Ирина Круг?

Что изменилось в его жизни после этой картины?

Какое отношение он имеет к комедийной трилогии с Ильей Олейниковым в главной роли (про тайский, испанский и мексиканский вояжи Степаныча)?

Что он думает о трагической гибели своего друга Михаила Евдокимова?

Какие новые песни у него на подходе?

Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина.

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