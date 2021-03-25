Когда случится Frexit?

Франция недовольна политикой ЕС во время пандемии. Пресса полна публикаций о том, что коронакризис обрушил промышленность Евросоюза и Франции, в частности.

Выход Франции из ЕС разрушит Евросоюз

Причины же происходящего не столько в коронавирусе, сколько в действиях Брюсселя.

Великобритания, покинувшая ЕС, гораздо эффективнее противостоит коронавирусной угрозе.

Аналитики просчитывают, что же произойдет, если ЕС оставит и Франция. А, действительно, возможен ли такой сценарий?

В чем сейчас состоят основные проблемы Франции и какая доля ответственности за них лежит на Брюсселе, а какая — на Париже?

Насколько реален распад ЕС и только ли Франция способна спровоцировать этот процесс?

Как складываются отношения на оси Париж — Берлин и на кого в Европе в условиях де-факто разорванных отношений с ЕС лучше ориентироваться России?

Эти и другие вопросы в авторской программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с политическим обозревателем портала "Геополитика.Ру" Дарьей Платоновой.

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