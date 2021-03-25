Франция недовольна политикой ЕС во время пандемии. Пресса полна публикаций о том, что коронакризис обрушил промышленность Евросоюза и Франции, в частности.
Причины же происходящего не столько в коронавирусе, сколько в действиях Брюсселя.
Великобритания, покинувшая ЕС, гораздо эффективнее противостоит коронавирусной угрозе.
Аналитики просчитывают, что же произойдет, если ЕС оставит и Франция. А, действительно, возможен ли такой сценарий?
Эти и другие вопросы в авторской программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с политическим обозревателем портала "Геополитика.Ру" Дарьей Платоновой.
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