Известные сказки глазами психолога: Царевна-лягушка

Любая сказка — отражение глубинной психологической жизни народа.

Царевна - лягушка :Красавица и Чудовище на русский лад

Как патриархальное воспитание проращивает в девочке "синдром лягушки", о выборе своего пути, об ошибках на нем, о возможности превращения из Лягушки обратно в Царевну, о ресурсах, заложенных в сказке "Царевна-лягушка", в передаче "Известные сказки глазами психолога" рассказывает психолог Светлана Шарко.

Что такое быть младшим в русской сказке?

Стрелы как символ — что означают?

Почему Иван-царевич принёс Лягушку домой, хоть и не хотел?

Кто такая Царевна-лягушка, почему она свою истинную сущность показывает только по ночам?

Образ Кащея как образ отца — как мы можем расшифровать в сказке и в реальной жизни?

Как в реальности можно из Царевны сделать Лягушку и как превратиться обратно?

Эти и другие вопросы задаёт эксперту ведущая программы Маргарита Кичерова.

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