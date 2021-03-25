Известные сказки глазами психолога: Царевна-лягушка

Любая сказка — отражение глубинной психологической жизни народа.
Как патриархальное воспитание проращивает в девочке "синдром лягушки", о выборе своего пути, об ошибках на нем, о возможности превращения из Лягушки обратно в Царевну, о ресурсах, заложенных в сказке "Царевна-лягушка", в передаче "Известные сказки глазами психолога" рассказывает психолог Светлана Шарко.
Эти и другие вопросы задаёт эксперту ведущая программы Маргарита Кичерова.
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