Эксперт: как бросить курить по-настоящему

Нужно ли отказываться от курения, если всю жизнь дымил? Есть ли надежные препараты, помогающие отказаться от пагубной привычки?
На многие вопросы, связанные с курением не только сигарет, но и кальяна, наргиле и вейпов, скоро в видеостудии "Правды.Ру" ответит руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России", к. м. н. Маринэ Гамбарян.
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