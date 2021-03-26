Эксперт: как бросить курить по-настоящему

Нужно ли отказываться от курения, если всю жизнь дымил? Есть ли надежные препараты, помогающие отказаться от пагубной привычки?

На многие вопросы, связанные с курением не только сигарет, но и кальяна, наргиле и вейпов, скоро в видеостудии "Правды.Ру" ответит руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России", к. м. н. Маринэ Гамбарян.

Какие пути ведут к здоровому образу жизни — постепенное сокращение выкуренных сигарет или резкий отказ?

Насколько эффективна помощь со стороны нарколога или это выкачивание денег из клиента?

Почему средства от этой привычки в разы дороже самого курева, даже несмотря на его подорожание?

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