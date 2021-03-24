Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Мхатовская пауза": встречаем День Театра ночью!
Минсельхоз прокомментировал новости о дефиците сахара
Топливный переполох: Мишустину написали об опасном росте цен на горючее
В Европе стартует отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу
Алексей Воробьёв сыграл молодого Путина в американском фильме
Землетрясение произошло на северо-западе Китая
Мишустин получит медаль за заслуги перед Афинами
Ксения Собчак объяснила, зачем сняла фильм о "скопинском маньяке"
Глава МИД Польши раскритиковал "пассивную позицию" ЕС по Белоруссии

Китай станет "большим братом" России?

Правда ТВ » Точка зрения

Можно ли Москве доверять Пекину, как единомышленнику, в борьбе против санкционного давления Вашингтона.

Китай станет "большим братом" России?

В программе "Точка зрения" президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев расскажет, чем закончился визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай 22-23 марта.

Россия и Китай должны мобилизовать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые игнорирует Запад, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.

Китайский коллега Лаврова отметил, что договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который Китай и Россия договорились автоматически продлить на очередной пятилетний срок, будет наполняться с учетом новых реалий.

Одновременно Китай ограничивает импорт российских товаров — рыбы, угля, газа.   Так, запущенный в конце 2019 года газопровод " Сила Сибири", строительство которого обошлось в 1,1 триллиона рублей, или 15,5 млрд долларов, работает на 60% запланированной мощности, не покрывая даже минимальные объемы контракта по принципу «бери или плати».

Китай не стремится импортировать российский газ даже несмотря на то, что цена «Газпрома» - самая низкая среди всех поставщиков. В апреле и мае она составляла 183-184 доллара за тысячу кубометров.

При этом туркменский газ обходился Китаю в 226 долларов за тысячу кубов, узбекский - в 212 долларов, а поставки из Казахстана стоили 192 доллара.

Лавров также заявил в интервью китайским СМИ, что России и Китаю для снижения санкционных рисков со стороны США следует отходить от использования доллара и международных платежных систем и развивать "технологическую самостоятельность".

Сейчас у России объем расчетов в национальных валютах составляет 20% от товарооборота. Экономическая зависимость США от Китая просто огромна, а России для США в экономическом плане просто не существует. США хотят уничтожить  Владимира Путина, но не Си Цзиньпина.

Можно ли России опереться на Китай для противостояния США?  И надо ли? У китайцев всё везде схвачено, они неплохо встроились в экономику ЕС, Штатов и всего мира. Зачем Китаю Россия, если не в качестве источника сырья, не воевать же они за русских будут? 

Смотрите прямой эфир программы "Точка зрения" с Сергеем Санакоевым 24 марта в 11 часов. Ведущая Любовь Степушова.

Подписывайтесь на YouTube канал "Правды.Ру", чтобы быть в курсе мировых событий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Последние материалы
Ксения Собчак объяснила, зачем сняла фильм о "скопинском маньяке"
Глава МИД Польши раскритиковал "пассивную позицию" ЕС по Белоруссии
Ожидается, что на Украине к 2050 году будет дефицит питьевой воды
Китай станет "большим братом" России?
Житель Северодвинска погасил долг перед приставами, принеся 22 кг монет
Не стало актёра Джорджа Сигала
Пушков предрёк Украине демографический кризис хуже, чем в Прибалтике
В Госдуме требуют запретить Маниже петь под российским флагом
Принц Гарри станет директором по влиянию в коуч-компании
Боня об Аршавине и его жене: "По закону он прав"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Экс-сенатор США о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"

Бывшая помощница Байдена сравнила Путина со львом.

Экс-сенатор США о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"
Почему Россию откроют для трудовых мигрантов
Бывший СССР
Почему Россию откроют для трудовых мигрантов
Парад мошенников
Номер вашего телефона позволит мошенникам узнать о вас всё
Новости Украины
"Правый сектор" признан нацистской организацией на Украине
Любовь Степушова Во Франции критикуют обещание Бретона о коллективном иммунитете в Европе Любовь Степушова Игорь Буккер "Пещера ужаса" донесла послания пророков Игорь Буккер Василий Амирджанов Российские политики соревнуются в критике Байдена Василий Амирджанов
Происшествия
Силовики провели массовые задержания цыган в Ленобласти
Экономика и бизнес
Поезд дальше не идёт: Китай "тормозит" составы с лесом и углём из РФ
Остановите шоу: посол России в Болгарии оценила "поимку шпионов из РФ"
Политика. Новости и аналитика
Остановите шоу: посол России в Болгарии оценила "поимку шпионов из РФ"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников