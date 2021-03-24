Китай станет "большим братом" России?

Можно ли Москве доверять Пекину, как единомышленнику, в борьбе против санкционного давления Вашингтона.

В программе "Точка зрения" президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев расскажет, чем закончился визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай 22-23 марта.

Россия и Китай должны мобилизовать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые игнорирует Запад, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.

Китайский коллега Лаврова отметил, что договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который Китай и Россия договорились автоматически продлить на очередной пятилетний срок, будет наполняться с учетом новых реалий.

Одновременно Китай ограничивает импорт российских товаров — рыбы, угля, газа. Так, запущенный в конце 2019 года газопровод " Сила Сибири", строительство которого обошлось в 1,1 триллиона рублей, или 15,5 млрд долларов, работает на 60% запланированной мощности, не покрывая даже минимальные объемы контракта по принципу «бери или плати».

Китай не стремится импортировать российский газ даже несмотря на то, что цена «Газпрома» - самая низкая среди всех поставщиков. В апреле и мае она составляла 183-184 доллара за тысячу кубометров.

При этом туркменский газ обходился Китаю в 226 долларов за тысячу кубов, узбекский - в 212 долларов, а поставки из Казахстана стоили 192 доллара.

Лавров также заявил в интервью китайским СМИ, что России и Китаю для снижения санкционных рисков со стороны США следует отходить от использования доллара и международных платежных систем и развивать "технологическую самостоятельность".

Сейчас у России объем расчетов в национальных валютах составляет 20% от товарооборота. Экономическая зависимость США от Китая просто огромна, а России для США в экономическом плане просто не существует. США хотят уничтожить Владимира Путина, но не Си Цзиньпина.

Можно ли России опереться на Китай для противостояния США? И надо ли? У китайцев всё везде схвачено, они неплохо встроились в экономику ЕС, Штатов и всего мира. Зачем Китаю Россия, если не в качестве источника сырья, не воевать же они за русских будут?

Смотрите прямой эфир программы "Точка зрения" с Сергеем Санакоевым 24 марта в 11 часов. Ведущая Любовь Степушова.

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