Эльдар Муртазин: Программное обеспечение - щит нацбезопасности

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что обязательная предустановка отечественного программного обеспечения необходима с точки зрения национальной безопасности, но вовсе не исключает также мер экономического воздействия на недобросовестных рыночных игроков.
Отечественная поисковая система "Яндекс", по мнению нашего собеседника, вполне годится в качестве таковой при установке нового ПО. Главное, чтобы руководство этой компании работало по российским законам и платило налоги в российскую казну.
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