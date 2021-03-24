Эльдар Муртазин: Программное обеспечение - щит нацбезопасности

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что обязательная предустановка отечественного программного обеспечения необходима с точки зрения национальной безопасности, но вовсе не исключает также мер экономического воздействия на недобросовестных рыночных игроков.

Российская поисковая система для смартфонов

Отечественная поисковая система "Яндекс", по мнению нашего собеседника, вполне годится в качестве таковой при установке нового ПО. Главное, чтобы руководство этой компании работало по российским законам и платило налоги в российскую казну.

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