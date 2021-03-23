Психиатр: как победить депрессию

Депрессия — болезнь, которая может случиться в любом возрасте. Об этом "Правде.Ру" сообщила врач-психотерапевт, психиатр Ольга Демченко.
"Есть случаи, когда в депрессию впадают дети трёх-четрёх лет. Также часто заболевание наступает и у пожилых людей, потому что они чувствуют себя немощными и никому ненужными. Но и у людей среднего возраста такие состояния нередки.", — отметила в видеоинтервью "Правде.Ру" Ольга Демченко.
Причин возникновения депрессии несколько: от биохимических процессов в организме до социальных проблем, например, потери работы. Толчком к развитию такого состояния могут стать:
Независимо от причин возникновения депрессии лечение требует медицинского вмешательства. И обращаться лучше сразу к психиатру.
"Как правило, депрессию лечат в комплексе с медикаментами. А их может назначить только психотерапевт и психиатр. У психолога нет таких полномочий. Сейчас много препаратов, которые помогают вылечить заболевание.
Стоит давно развенчать миф о том, что визит к психиатру это что-то постыдное. С 1993 года отменена постановка на учёт при посещении врача. Поход к психиатру означает только то, что человек получит качественную и квалифицированную помощь специалиста", — пояснила Ольга Демченко.
Также эксперт отметила, что отказ от лечения может привести к тяжёлым последствиям. В том числе, суициду.
Ведёт эфир — Анна Папенкова.
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