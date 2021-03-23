Туристам делают выгодные предложения

Об очередном этапе Государственной программы субсидирования поездок по России и развитии туристической отрасли "Правда.Ру" побеседовала с независимым экспертом по туризму, доктором экономических наук, профессором Александром Бандуриным.

Выручает ли туристический кэшбэк

Эксперт рассказал о "ковидпаспортах", а также о перспективах развития индустрии массового туризма в нашей стране.

Отметив удачный момент для получения кешбэка при наступлении сезона весна-лето 2021, наш собеседник уделил внимание туристической дестинации. Под этим термином понимают привлекательные для туристических потоков регионы и территории.

По мнению Александра Бандурина, необходимо организовывать взаимообмен туристами из разных регионов. Особенно это перспективно для организации туров пенсионеров и школьников.

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