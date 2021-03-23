Краски жизни померкли: повод ли идти к психиатру?

Уже почти прошёл первый месяц весны. Для кого-то это время — пора флирта и влюбленности, для кого-то — смена гардероба. Но есть и такая категория людей, у кого в весеннюю пору наступают обострения. В частности, депрессий.
Что такое весенние обострения депрессий, чем они опасны и как противостоять этой проблеме?
Об этом мы поговорим с нашей гостьей психиатром Ольгой Демченко.
Эфир проведет Анна Папенкова.
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