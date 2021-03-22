Почему у нашей армии ещё нет теплопеленгатора?

В последние годы Россия вернула себе статус мирового лидера в области военно-технических разработок. Тем не менее существуют целые пласты научных знаний, которые проходят незамеченными для высшего руководства страны и руководителей различных управлений оборонного ведомства. Одна из таких областей — тепловая пеленгация.
О ней в авторской программе "Контрольный выстрел" рассказывает военный эксперт Александр Артамонов.
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Александр Артамонов рассказал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.