Почему у нашей армии ещё нет теплопеленгатора?

В последние годы Россия вернула себе статус мирового лидера в области военно-технических разработок. Тем не менее существуют целые пласты научных знаний, которые проходят незамеченными для высшего руководства страны и руководителей различных управлений оборонного ведомства. Одна из таких областей — тепловая пеленгация.

Почему у нашей армии ещё нет теплопеленгатора?

О ней в авторской программе "Контрольный выстрел" рассказывает военный эксперт Александр Артамонов.

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