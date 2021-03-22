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Почему у нашей армии ещё нет теплопеленгатора?

Правда ТВ

В последние годы Россия вернула себе статус мирового лидера в области военно-технических разработок. Тем не менее существуют целые пласты научных знаний, которые проходят незамеченными для высшего руководства страны и руководителей различных управлений оборонного ведомства. Одна из таких областей — тепловая пеленгация.

Почему у нашей армии ещё нет теплопеленгатора?

О ней в авторской программе "Контрольный выстрел" рассказывает военный эксперт Александр Артамонов.

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Автор: Александр Артамонов, Редактор: Елена Тимошкина
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