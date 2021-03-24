Население России губит загрязнение воды

Скоро в видеостудии "Правды.Ру" побеседуем с гидрологом, заведующим лабораторией Института водных проблем РАН, доктором технических наук Михаилом Болговым о проблеме нехватки чистой воды.
"К 2030 году мир столкнётся с глобальным дефицитом воды в размере 40%", — указано в докладе ЮНЕСКО, опубликованном 22 марта по случаю Всемирного дня водных ресурсов. Авторы документа указывают, что ситуация усугубится из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.
По данным Счётной палаты, в России от 30 до 40% населения регулярно пользуются водой, которая не соответствует гигиеническим нормативам. Загрязнение питьевой воды в нашей стране ежегодно увеличивает риск летальных исходов.
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