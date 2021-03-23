Туристический кешбэк в 2021 году

О новом этапе Государственной программы субсидирования поездок по России "Правде.Ру" расскажет независимый эксперт по туризму, доктор экономических наук, профессор Александр Бандурин.

Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные в период с 18 марта по 15 июня 2021 года.

Как написано на официальном сайте мирпутешествий.рф, "получить субсидию можно неограниченное число раз. Главное — выполнить условия программы".

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