Эльдар Муртазин расскажет о предустановке российского ПО на гаджеты

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин расскажет в видеостудии "Правды.Ру" о предустановке ПО на гаджеты, что по сути является импортозамещением, направленным на развитие российских цифровых продуктов.
Минцифры планирует расширить действие закона об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства, обязав их производителей устанавливать отечественную поисковую систему по умолчанию в загруженный браузер.
Предварительно установленные программы будут доступны на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведённых после 1 апреля 2021 года.
Какой российский поисковик будет, решит правительство. Пока в фаворитах "Яндекс", а что будет с "Гуглом"?
По оценке Алексея Миллера, расходы на переход "Газпрома" на российское программное обеспечение составят от 180 млрд рублей. В своём письме на имя Михаила Мишустина, шеф компании попросил премьера исключить из проекта указа президента о переходе на отечественное ПО конкретные сроки перехода на отечественный софт и оборудование.
Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Путин в день воссоединения Крыма с Россией провозгласил новую империю. Москва заявила, что республики экс-СССР больше не имеют права на антироссийскую политику.