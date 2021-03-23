Эльдар Муртазин расскажет о предустановке российского ПО на гаджеты

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин расскажет в видеостудии "Правды.Ру" о предустановке ПО на гаджеты, что по сути является импортозамещением, направленным на развитие российских цифровых продуктов.

Минцифры планирует расширить действие закона об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства, обязав их производителей устанавливать отечественную поисковую систему по умолчанию в загруженный браузер.

Предварительно установленные программы будут доступны на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведённых после 1 апреля 2021 года.

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По оценке Алексея Миллера, расходы на переход "Газпрома" на российское программное обеспечение составят от 180 млрд рублей. В своём письме на имя Михаила Мишустина, шеф компании попросил премьера исключить из проекта указа президента о переходе на отечественное ПО конкретные сроки перехода на отечественный софт и оборудование.

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