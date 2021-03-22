Необычная неделя: Байден vs Путин, Спутник V и кто главный

В авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя" — Игорь Минтусов, политический консультант, президент Европейской ассоциации политических консультантов. В

Байден Vs Путин, нехватка Спутник-V в регионах, и кто в мире главный?

Случайно ли Байден назвал Владимира Путина "убийцей"?

Правильно ли Путин ответил на оскорбление в свой адрес?

Зачем Байден вообще оскорбил Владимира Путина?

Является ли Россия конкурентом для США? А врагом?

О Пригожине и его "фабрике троллей"

"Мы проигрываем американцам с точки зрения общественного мнения"

"Россия сделала хорошую вакцину" — американцы

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