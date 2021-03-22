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Необычная неделя: Байден vs Путин, Спутник V и кто главный

Правда ТВ » Необычная неделя

В авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя" — Игорь Минтусов, политический консультант, президент Европейской ассоциации политических консультантов. В

Байден Vs Путин, нехватка Спутник-V в регионах, и кто в мире главный?
  • Случайно ли Байден назвал Владимира Путина "убийцей"?
  • Правильно ли Путин ответил на оскорбление в свой адрес?
  • Зачем Байден вообще оскорбил Владимира Путина?
  • Является ли Россия конкурентом для США? А врагом?
  • О Пригожине и его "фабрике троллей"
  • "Мы проигрываем американцам с точки зрения общественного мнения" 
  • "Россия сделала хорошую вакцину" — американцы

Эти и другие темы в видеоэфире "Правды.Ру".

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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