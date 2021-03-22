Необычная неделя: Байден vs Путин, Спутник V и кто главный

В авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя" — Игорь Минтусов, политический консультант, президент Европейской ассоциации политических консультантов. В
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Александр Артамонов рассказал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.