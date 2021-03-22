Известные сказки глазами психолога: "Красавица и Чудовище"

Иногда человек меняется спустя некоторое время в отношениях, а вы недоумеваете — почему? Или вы надеетесь, что он изменится.

Чудовище : «А полюби меня черненьким!»

Знакомо ли вам: "Со мной он будет другим"? Или вам говорят близкие: "Столько хороших парней было, а ты выбрала самого…"?

Как понять, что сидит внутри нас, когда мы выбираем, рассказывает психолог Светлана Шарко, разбирая сказку "Красавица и Чудовище".

Как получилось, что главная героиня стала спасателем?

Как формируется треугольник — жертва — тиран — спасатель?

Есть ли материнская фигура в сказке? И чьей матери?

Как Принц стал Чудовищем?

Что хочет чудовище от Бэлль? Что хочет Бэлль от Чудовища?

Почему она его выбрала? Почему не Гастона — красивого, богатого, первого парня на деревне?

Кого выбирают в жизни Красавицы? Как выглядят Чудовища в реальной жизни?

Ведущая передачи "Известные сказки глазами психолога" — Маргарита Кичерова.

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