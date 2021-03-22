Орехи хороши не только в пост и для диеты

Для православных во время поста, который недавно начался, научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова рассказывает о полезных свойствах традиционных и экзотических орехов.

Орешки: все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд

Собеседница "Правды.Ру", отмечая замечательные свойства и пользу любых орехов, напоминает, что, по рекомендации Всемирной организации здравоохранени,я суточная потребность в этих продуктах не должна превышать 30-50 граммов. Особенно это касается наиболее калорийных орехов.

Врач-диетолог посоветовала употреблять в пищу любые орехи, но в случае, если прежде вы никогда не пробовали какой-то вид, во избежание аллергических реакций лучше сначала полакомиться незначительной дозой.

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