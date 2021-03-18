Архимандрит Александр о сути поста, вакцинации и выставке "Мир тела"

В видеоэфире "Правды.Ру" — Архимандрит Александр, врач, психолог.
С Архимандритом Александром беседует главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
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Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.