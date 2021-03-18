Архимандрит Александр о сути поста, вакцинации и выставке "Мир тела"

В видеоэфире "Правды.Ру" — Архимандрит Александр, врач, психолог.

Архимандрит Александр испытал Спутник-V на себе. Вот что он рассказал

С Архимандритом Александром беседует главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

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