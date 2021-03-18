Сергей Любавин: Есенинские мотивы в жизни и на сцене

В его фан-клубе сейчас более одного миллиона человек. Ему рукоплескали во многих городах России и зарубежья. Его сольные концерты с триумфом проходили и в ГЦКЗ "Россия" и в Государственном Кремлёвском дворце.

Есенинские мотивы Сергея Любавина

Как одарённый парень из Сибири стал известным артистом?

Какую роль в его жизни сыграл поэт Михаил Танич?

Почему Лайма Вайкуле однажды одолжила ему костюм своего мужа?

Что толкнуло его сделать целую программу на стихи Сергея Есенина под названием "Прощание с Айседорой"?

Об этом и многом другом в эфире программы "Творческая гостиная" журналист Сергей Каргашин беседует с известным певцом, поэтом, композитором Сергеем Любавиным.

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