Сергей Любавин: Есенинские мотивы в жизни и на сцене

В его фан-клубе сейчас более одного миллиона человек. Ему рукоплескали во многих городах России и зарубежья. Его сольные концерты с триумфом проходили и в ГЦКЗ "Россия" и в Государственном Кремлёвском дворце.
Об этом и многом другом в эфире программы "Творческая гостиная" журналист Сергей Каргашин беседует с известным певцом, поэтом, композитором Сергеем Любавиным.
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