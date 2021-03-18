С 5 по 11 марта в Пекине проходила четвёртая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.
Чем она запомнилась? Наблюдатели отмечают в основном решение о реформе избирательной системы в Специальном автономном районе (САР) Сянган (Гонконг).
Но не будем забывать о том, в какой год это происходит? В июле 2021 года Компартия Китая будет отмечать своё 100-летие.
Настоящее и возможное будущее Китая в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексеем Масловым.
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Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.