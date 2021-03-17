Почему в Нарве эпидемия, а в Ивангороде жизнь кипит?

Почему в Нарве эпидемия, а в Ивангороде жизнь кипит? О том, что в Эстонии регистрируется рост заболеваемости Covid-19, а буквально через реку особых проблем с "ковидом” сейчас нет, написал эстонский журналист Родион Денисов в Facebook. При этом он отметил, что пересечение границы идёт и в ту, и другую сторону.

Отметим, что мэр Таллина призвал к началу переговоров с Россией о поставках вакцины от коронавируса.

Но удивляет не только это.

Агентство "Рейтер" со ссылкой на собственные источники сообщило, что несмотря на публичный отказ Евросоюза от закупки российской вакцины "Спутник V", европейский регулятор EMA и власти стран-членов ЕС ведут по этому поводу закулисные переговоры с Москвой.

Чехия и Словакия вот уже несколько недель показывают самые высокие показатели смертности от Covid-19 на душу населения в мире. Больницы Софии, Парижа, Риги едва справляются с наплывом коронавирусных пациентов. В очередной раз карантинные меры ужесточают в Италии, и Германии.

В такой ситуации руководители Австрии, Чехии, Словении, Болгарии и Латвии направили письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, в котором заявили, что поставки вакцин фармкомпаниями членам ЕС осуществляются не на равной основе.

Пока что на территории Евросоюза официально одобрено использование четырех вакцин: Comirnaty (она же Pfizer/BioNTech), AstraZeneca, Moderna и Janssen. Очевидно, что вакцинация AstraZeneca провалилась, страны ЕС приостанавливают её использование в связи с побочными эффектами.

Почему эта вакцина не сработала? Почему в условиях тотального дефицита вакцин, "Спутник V” и китайские вакцины до сих пор не сертифицированы в ЕС ? Почему распределение вакцин в ЕС засекречено? Почему в Эстонии, в Нарве заболеваемость зашкаливает, а через реку в Иван-городе — в РФ, эпидемии нет? Почему Британия не отказалась от AstraZeneca?

"Рейтер" пишет:

"Если европейский арсенал вакцин пополнится "Спутником V", это станет настоящим триумфом для российской дипломатии. Последние несколько лет торговые связи между Россией и ЕС были подорваны санкциями, введенными в связи с аннексией Крыма и вмешательством Москвы на востоке Украины".

"Это также грозит разделением блока на страны, которые категорически против любых уступок в сторону Москвы, и тех, кто хочет показать, что сотрудничество Брюсселя с Кремлем вполне возможно", — заключает агентство.

Чем закончится это противостояние? Смогут ли Россия и Европа наладить отношения, позабыв про украинский фактор?

В программе "Точка зрения" на вопросы отвечает болгарский политолог, общественный деятель Пламен Пасков.

Ведёт программу Любовь Степушова. Подписывайтесь на YouTube канал "Правды.Ру", чтобы быть в курсе событий.