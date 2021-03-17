Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мышечную атрофию будут лечить с помощью тканей шелкопряда
Подписчики высмеяли Бузову за рекламу тампонов
Падение российской промышленности ускорилось до 3,7%
Новая политика Лондона оказалась связана с "силами добра"
Отказ от курения делает людей более счастливыми
Счётная палата предупредила о риске роста цен на топливо
Арзамасова показала фото Авербуха в образе бедуина
Овечкину до пятого места в списке снайперов НХЛ осталось 13 шайб
Собчак взяла интервью у вышедшего из тюрьмы скопинского маньяка

Россия борется за власть на Ближнем Востоке

Правда ТВ » Точка зрения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8-12 марта посетил Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар.

Россия борется за власть на Ближнем Востоке

Осведомленный источник в Саудовской Аравии сообщил, что турне по Персидскому заливу министра иностранных дел России Сергея Лаврова, совпадает с попыткой Эр-Рияда изменить свои отношения с США.

Источник добавил в заявлении Arab Weekly на условиях анонимности, что "развивающиеся отношения с Россией могут иметь более широкие и важные аспекты".

Этот тур проходит в то время, когда отношения между США и странами Персидского залива переживают кризис доверия после того, как администрация президента США Джо Байдена решила приостановить продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии. Важность поездки Лаврова в Персидский залив заключается в явном стремлении Москвы использовать ошибки Вашингтона в дипломатической, военной и экономической сферах, пишет газета.

Агентство "Интерфакс" сообщило, что обсуждалось энергетическое сотрудничество.

Поступили сообщения, что США возобновили помощь хуситам в Йемене, с которыми воюет Саудовская Аравия и которые бомбят её НПЗ.

В понедельник Королевство начало военные учение с греками.

В Катаре на встрече Лаврова с министром иностранных дел шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани присутствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция, Россия и Катар предпринимают совместные попытки содействовать политическому урегулированию 10-летнего конфликта в Сирии, заявил Чавушоглу.

При этом Турция и Катар поддержали боевиков, которые стремились свергнуть президента Сирии Башара аль-Асада, в то время как Москва оказала военную поддержку легитимному президенту.

Лавров заявил, что между Дохой и Москвой нет соперничества в урегулировании афганской проблемы.

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян заявил после встречи с Лавровым, что возвращение Сирии в ЛАГ "неизбежно".

"Закон Цезаря — самая большая проблема, с которой сталкивается совместная работа с Сирией", — сказал министр Эмиратов, ссылаясь на закон США, который вводит санкции в отношении всех, кто имеет дело с режимом президента Сирии Башара Асада.

Сайт TRTWorld пишет, что Москва проецирует свою мощь в регионе, "исходя из относительной силы".

"Россия продемонстрировала Персидскому заливу, что она тоже может диктовать судьбу стран Ближнего Востока, таких как Сирия. Более того, послание Лаврова заключается в том, что если страны Персидского залива и Иран достигнут разрядки, это может произойти только через Россию как посредника, кем США не могут быть в настоящий момент", — указывает газета.

Визит Лаврова, продолжает TRTWorld, был призван не только обсудить военные поставки и соглашения о безопасности, также известные как "жесткая сила", но и подчеркнуть готовность России поставлять вакцины — аспект гуманитарной "мягкой силы ".

По данным агентства ТАСС, ОАЭ предоставили 3000 добровольцев для клинических испытаний вакцины Sputnik Light, новой версии Sputnik V, для которой требуется только одна прививка вместо двух. В регионе Бахрейн, Иран, Сирия, Египет, Палестинская администрация и Турция также приобрели российскую вакцину.

Имеет ли Россия преимущество перед США в регионе? Какую политику будет вести Джо Байден? Перспективы Москвы быть модератором в различных конфликтах на Ближнем Востоке и пути их решения? Выгода РФ от этого?

В программе "Точка зрения" обсуждаем "подводные камни" сотрудничества РФ со странами Персидского залива со старшим преподавателем Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, арабистом Андреем Чупрыгиным.

Ведёт программу Любовь Степушова.

Подписывайтесь на YouTube канал "Правды.Ру", чтобы быть в курсе событий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Любовь Степушова
Последние материалы
Греция служит Штатам и Евросоюзу, но очень хочет работать с Россией
Шойгу раскрыл "секрет" работы США и России в Сирии
Собчак взяла интервью у вышедшего из тюрьмы скопинского маньяка
Давид Манукян рассказал о крахе своих бизнес-проектов
Счётная палата и Минэнерго разошлись во мнениях по "топливному вопросу"
Стали известны шесть из восьми четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Филипп Киркоров грубо ответил журналисту на вопрос о настроении
Блинкен поговорит с Китаем по поводу островов Сенкаку
Объём переводов из России упал до четырёхлетнего минимума
Интернет-омбудсмен: порнография и суициды не интересуют людей, пока их дети с этим не сталкиваются
Популярное
Общество
Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью

Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.

Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Парад мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Новости Симферополя
Сколько жителей Крыма недовольно воссоединением с Россией
Путешествия
Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре
Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если "народ захочет" Любовь Степушова Наталия Красовская Фейки 21 века: новости ненастоящие, а жертвы – реальные Наталия Красовская Усам Оздемиров Цифровой суверенитет становится девизом дня Усам Оздемиров
Новости медицины
Микробиолог Гинцбург сообщил о противопоказаниях для вакцинации
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Бывший СССР
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников