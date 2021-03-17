Россия борется за власть на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8-12 марта посетил Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар.

Осведомленный источник в Саудовской Аравии сообщил, что турне по Персидскому заливу министра иностранных дел России Сергея Лаврова, совпадает с попыткой Эр-Рияда изменить свои отношения с США.

Источник добавил в заявлении Arab Weekly на условиях анонимности, что "развивающиеся отношения с Россией могут иметь более широкие и важные аспекты".

Этот тур проходит в то время, когда отношения между США и странами Персидского залива переживают кризис доверия после того, как администрация президента США Джо Байдена решила приостановить продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии. Важность поездки Лаврова в Персидский залив заключается в явном стремлении Москвы использовать ошибки Вашингтона в дипломатической, военной и экономической сферах, пишет газета.

Агентство "Интерфакс" сообщило, что обсуждалось энергетическое сотрудничество.

Поступили сообщения, что США возобновили помощь хуситам в Йемене, с которыми воюет Саудовская Аравия и которые бомбят её НПЗ.

В понедельник Королевство начало военные учение с греками.

В Катаре на встрече Лаврова с министром иностранных дел шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани присутствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция, Россия и Катар предпринимают совместные попытки содействовать политическому урегулированию 10-летнего конфликта в Сирии, заявил Чавушоглу.

При этом Турция и Катар поддержали боевиков, которые стремились свергнуть президента Сирии Башара аль-Асада, в то время как Москва оказала военную поддержку легитимному президенту.

Лавров заявил, что между Дохой и Москвой нет соперничества в урегулировании афганской проблемы.

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян заявил после встречи с Лавровым, что возвращение Сирии в ЛАГ "неизбежно".

"Закон Цезаря — самая большая проблема, с которой сталкивается совместная работа с Сирией", — сказал министр Эмиратов, ссылаясь на закон США, который вводит санкции в отношении всех, кто имеет дело с режимом президента Сирии Башара Асада.

Сайт TRTWorld пишет, что Москва проецирует свою мощь в регионе, "исходя из относительной силы".

"Россия продемонстрировала Персидскому заливу, что она тоже может диктовать судьбу стран Ближнего Востока, таких как Сирия. Более того, послание Лаврова заключается в том, что если страны Персидского залива и Иран достигнут разрядки, это может произойти только через Россию как посредника, кем США не могут быть в настоящий момент", — указывает газета.

Визит Лаврова, продолжает TRTWorld, был призван не только обсудить военные поставки и соглашения о безопасности, также известные как "жесткая сила", но и подчеркнуть готовность России поставлять вакцины — аспект гуманитарной "мягкой силы ".

По данным агентства ТАСС, ОАЭ предоставили 3000 добровольцев для клинических испытаний вакцины Sputnik Light, новой версии Sputnik V, для которой требуется только одна прививка вместо двух. В регионе Бахрейн, Иран, Сирия, Египет, Палестинская администрация и Турция также приобрели российскую вакцину.

Имеет ли Россия преимущество перед США в регионе? Какую политику будет вести Джо Байден? Перспективы Москвы быть модератором в различных конфликтах на Ближнем Востоке и пути их решения? Выгода РФ от этого?

В программе "Точка зрения" обсуждаем "подводные камни" сотрудничества РФ со странами Персидского залива со старшим преподавателем Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, арабистом Андреем Чупрыгиным.

Ведёт программу Любовь Степушова.

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