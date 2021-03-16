Светлана Тер-Минасова: Русский язык – более великого нет!

В видеостудии "Правды.Ру" — Светлана Тер-Минасова, доктор филологических наук, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.
На эти и другие вопросы эксперт ответила главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой.
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Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.