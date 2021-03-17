Выплаты от государства: кому и сколько положено

В видеоэфире "Правды.Ру" юрист Юрий Капштык расскажет о малоизвестных выплатах от государства, а также о том, кому и сколько положено.
Многие россияне имеют право просить у государства денег, однако не пользуются различными мерами социальной поддержки, поскольку не знают о них.
Согласно опросу Общественной палаты РФ, о таких мерах ни разу не слышали около трети опрошенных россиян.
Какие пособия и в каком размере положены разным категориям граждан РФ? Как правильно оформлять заявление? Обо всем этом скоро на нашем канале.
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Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.