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Кардиолог: когда срочно нужно обратиться к врачу

Правда ТВ

Директор института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов назвал симптомы, которые могут свидетельствовать об ишемическом заболевании сердца. С какого возраста и для представителей какого пола наиболее опасен атеросклероз?

Симптомы сердечного приступа

Собеседник "Правды.Ру" посоветовал обратить внимание на такие факторы, как:

  • снижение физической активности при обычных нагрузках,
  • боли за грудиной даже в состоянии покоя,
  • головокружение и др.

Что касается беспричинной потливости, покалывания в кончиках пальцев и шума в ушах, то с ними сложнее, поскольку эти симптомы могут свидетельствовать как о проблемах с сердцем, так и о совсем не связанных с этим заболеванием патологиях.

О наличии атеросклерозных бляшек, способных вызвать закупоривание сосудов, кроме медицинского обследования, могут свидетельствовать некоторые симптомы. Какие? Смотрите видеоэфир "Правды.Ру".

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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