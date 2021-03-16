Кардиолог: когда срочно нужно обратиться к врачу

Директор института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов назвал симптомы, которые могут свидетельствовать об ишемическом заболевании сердца. С какого возраста и для представителей какого пола наиболее опасен атеросклероз?
Собеседник "Правды.Ру" посоветовал обратить внимание на такие факторы, как:
Что касается беспричинной потливости, покалывания в кончиках пальцев и шума в ушах, то с ними сложнее, поскольку эти симптомы могут свидетельствовать как о проблемах с сердцем, так и о совсем не связанных с этим заболеванием патологиях.
О наличии атеросклерозных бляшек, способных вызвать закупоривание сосудов, кроме медицинского обследования, могут свидетельствовать некоторые симптомы. Какие? Смотрите видеоэфир "Правды.Ру".
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