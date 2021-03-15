Россия создала нейтронный "Прорыв"

Ростехнадзор выдал лицензию на не имеющий в мире аналогов энергоблок с реактором на быстрых нейтронах. Теперь предстоит соорудить первую в мире опытно-демонстрационную установку принципиально нового устройства.

Россия создала нейтронный «Прорыв»

Около полутора лет назад Научно-исследовательский и конструкторский институт имени Н. А. Доллежаля госкорпорации "Росатом" заявил о фактической готовности атомного реактора-размножителя бассейного типа БРЕСТ-ОД-300 (Быстрый реактор естественной безопасности).

Как известно, основа любой экономики — добыча и распределение энергии. Борьба за источники и создание сбытовых сетей (новые источники, новые распредсети, изменение собственности на эти объекты) являются основной причиной войн на нашей планете. Россия уже более 50 лет является признанным лидером в области атомной энергетики и никогда не основывала собственную энергетическую безопасность исключительно на эксплуатации ископаемого топлива.

Об этом в видеоэфире "Правды.Ру" рассказывает военный эксперт Александр Артамонов.

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