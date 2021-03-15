Витторио Торрембини: "У вас всё ещё шовинистская страна"

Чем отличается бизнес в Италии от бизнеса в России? Об этом "Правде.Ру" рассказали эксперты: Витторио Торрембини — член Попечительского совета Международной выставки «Медицина и туризм», вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM-Unimpresa), почетный консул Италии в Липецке; Альфия Амирова — президент РОО "Интернациональный Союз женщин", руководитель Международного проекта "Руками женщины".

Витторио Торрембини: "У вас все еще шовинистская страна"

Женский бизнес в России развит больше, чем в Италии?

Чем отличается отношение к женщинам в Италии и России?

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Как санкции отразились на российско-итальянском бизнесе?

Чем полезно взаимодействия итальянцев и русских в области здравоохранения?

Эти и другие темы в фокусе внимания беседы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой с гостями видеостудии.

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