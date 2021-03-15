Не стоит обманывать свои биоритмы

С точки зрения доктора биологических наук, профессора МГУ, специалиста по биоритмам Виктора Зотова, людям лучше всего не насиловать свои природные часы — биологические ритмы. В противном случае можно столкнуться с целым ворохом проблем.

Биологические ритмы и здоровье человека

Недавно американские исследователи объявили, что нарушения околосуточного ритма из-за работы в ночную смену могут вызвать развитие раковых заболеваний.

Собеседник "Правды.Ру" объяснил, что во многих отношениях учёные ещё не знают, как работают биоритмы, однако их нарушение вполне может сказаться, в том числе и на здоровье. В большинстве случаев действие биоритмов очень индивидуально.

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