Не стоит обманывать свои биоритмы

С точки зрения доктора биологических наук, профессора МГУ, специалиста по биоритмам Виктора Зотова, людям лучше всего не насиловать свои природные часы — биологические ритмы. В противном случае можно столкнуться с целым ворохом проблем.
Недавно американские исследователи объявили, что нарушения околосуточного ритма из-за работы в ночную смену могут вызвать развитие раковых заболеваний.
Собеседник "Правды.Ру" объяснил, что во многих отношениях учёные ещё не знают, как работают биоритмы, однако их нарушение вполне может сказаться, в том числе и на здоровье. В большинстве случаев действие биоритмов очень индивидуально.
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