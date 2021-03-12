Благословение матери — такой оберег от зла есть в сказке «Василиса Прекрасная». И этапы взросления, которые зашифрованы в ней, показаны нам глазами наших предков.
Как получить ключ к своей счастливой судьбе, используя материнское благословение, рассказывает психолог Светлана Шарко.
Эти и другие вопросы мы задавали психологу.
Программу ведёт Маргарита Кичерова.
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