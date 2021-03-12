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Сказки глазами психолога: Василиса Прекрасная

Правда ТВ

Благословение матери — такой оберег от зла есть в сказке «Василиса Прекрасная». И этапы взросления, которые зашифрованы в ней, показаны нам глазами наших предков.

Василиса Прекрасная — Золушка в страшной русской сказке

Как получить ключ к своей счастливой судьбе, используя материнское благословение, рассказывает психолог Светлана Шарко.

  • Что означает потухший огонь в мачехином доме?
  • Кто такие три страшных руки-помощницы Бабы-яги ?
  • Чему учат слова Бабы-яги :»Хорошо, что спрашиваешь о том, что за двором, а не во дворе»?
  • Кто на самом деле Баба-яга в этой сказке? Почему ей не нужно благословенных?
  • Верные слуги-всадники : черный ,белый и красный как связаны с Бабой-ягой?
  • Огонь для мачехиных дочек — что это?
  • Кто такая куколка на самом деле? Чем кормила её Василиса?
  • Чем может помочь благословение матери в реальной жизни?

Эти и другие вопросы мы задавали психологу.

Программу ведёт Маргарита Кичерова.

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Автор: Маргарита Кичерова, Редактор: Елена Тимошкина
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