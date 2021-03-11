Премьер-министр Греции призвал нацию к согласию, единству и сдержанности после разгона акции против полицейского насилия.
Эти и другие вопросы в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с кандидатом философских наук, греческим журналистом-международником Димитриосом Лиатсосом.
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