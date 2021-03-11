Коронавирус ставит греков на колени перед Брюсселем

Премьер-министр Греции призвал нацию к согласию, единству и сдержанности после разгона акции против полицейского насилия.

станется ли Греция в ЕС после пандемии?

Что происходит в Греции?

Почему на фоне громко заявленных планов по открытию страны для туристов наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом?

Как долго продлятся антикоронавирусные ограничения в Греции и к чему это приведёт греческую экономику?

Сколько в греческой коронавирусной статистике политики, а какие цифры отражают истинное положение дел?

Как на всё происходящее взирает Брюссель и как коронавирус может изменить геополитические ориентиры Греции и её отношения с ЕС и Россией?

Эти и другие вопросы в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает с кандидатом философских наук, греческим журналистом-международником Димитриосом Лиатсосом.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"