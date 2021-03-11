Интернет-омбудсмен об угрозах национальной безопасности

Как считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, предпринимаемые нами меры, в частности замедление работы сервиса Twitter, равносильны выстрелу себе в ногу.

Кибератаки и блокировка соцсетями наших ресурсов

С точки зрения нашего собеседника? есть другие варианты решения назревших вопросов, хотя далеко не вс` так просто и не всем выгодно.

Собеседник "Правды.Ру" находит совершенно справедливым, что работников оборонных предприятий оградят от пользования WhatsApp, Skype и Zoom, что следовало сделать уже давно.

Однако решение проблемы лежит не в том, чтобы вырубить лес, если в нём встречаются дикие животные и ядовитые растения, а в мерах по предупреждению того, с чем можно встретиться в Сети. Необходимо обучать пользователей интернета, чтобы они могли видеть проблему, уверен Дмитрий Мариничев.

В настоящее время остается лишь переболеть, как болеем, допустим, ветрянкой, раз уж случилось подцепить заразу.

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