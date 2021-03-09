Что нужно знать, перед тем как завести питомца

Ведущий специалист Московского регионального общества защиты животных "Верный" Наталья Базаркина, у которой громадный опыт общения и содержания самых разных животных, делится своими знаниями со зрителями "Правды.Ру".

Питомец в дом. Как обустроить жилище

Перед тем, как выбрать какое-либо животное: птичку, рыбку, собачку или кошечку, — сначала необходимо ознакомиться с информацией о конкретном существе. Затем нужно узнать, есть или нет у вас и ваших близких аллергии на то или иное животное. Понять, где будет оборудовано место и туалет.

Наша собеседница рассказала, что необходимо сделать, если вы решили взять животное из приюта. Тут наблюдается следующий нюанс: от вас могут попытаться скрыть информацию, особенно когда животное уже не щенок. Лучше всего взять с собой опытного кинолога, который проработал с собаками разных пород. Не торопитесь сразу брать приглянувшееся животное, присмотритесь к нему, чтобы в дальнейшем избежать ненужных проблем.

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