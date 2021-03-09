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Профессор Воробьёв о правильном лечении COVID-19

Правда ТВ

По мнению председателя Московского городского научного общества терапевтов, профессора Павла Воробьёва, количество фейковой информации, касающейся COVID-19, не уменьшается.

Профессор Воробьев о достоинствах и недостатках прививок

В частности, не подтверждается, что люди со второй группой крови больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Нельзя сказать, что у мужчин больше шансов подхватить коронавирус, чем у представительниц слабого пола.

Что касается рекомендации директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в течение полутора-двух дней после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V" не заниматься физическими нагрузками, то это соответствует действительности.

Подтвержден факт, чем старше человек, тем более он подвержен риску заражения этой инфекцией, поскольку это вызвано полиморбидностью (наличием нескольких синхронно протекающих заболеваний) в пожилом возрасте. По-прежнему актуальна информация датских исследователей о незначительной профилактике заражения "короной" при помощи защитных масок. Ношение масок необходимо тем, кто непосредственно контактирует с больными.

В заключение профессор Воробьёв перечислил антикоагулянты, которые позволяют лечиться дистанционно. Стоимость их невелика, они вполне доступны и на практике доказали свою действенность.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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